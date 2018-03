UNICEF: Kraftig fall i antall barnebruder i verden

NTB utenriks

Ifølge Verdens barnefond UNICEF har man de siste ti årene greid å hindre 25 millioner barneekteskap. Den kraftigste nedgangen er registrert i India og resten av Sør-Asia, der jenter helt ned i åtteårsalderen er blitt tvunget til å gifte seg.

– Den nåværende trenden innebærer at 27 prosent av jentene, nesten 1,5 millioner jenter, blir gift før de fyller 18 år i India. Dette er et kraftig fall fra 47 prosent for ti år siden, opplyste UNICEF tirsdag.

Også i Afrika sør for Sahara er det nedgang. Der tvangsgiftes 38 prosent av jentene før de fyller 18 år mot 43 prosent for ti år siden. Nedgangen gjelder blant annet Etiopia.

Langt fra målet

Men man er fortsatt langt fra å nå målet om å avskaffe praksisen innen 2030. Slik det ser ut nå, vil 150 millioner jenter ende som barnebruder innen den tid.

– Når en jente blir giftet bort som barn får det konsekvenser for resten av livet. Sjansen for at hun fullfører skolegangen minsker, mens risikoen for å bli mishandlet av ektemannen øker. Risikoen for komplikasjoner under graviditeten øker også, sier Anjo Malhotra, sjefrådgiver i UNICEF.

Ifølge UNICEF ble 650 millioner av verdens kvinner gift som barn.

Bedre skolegang

Nedgangen i India skyldes ifølge UNICEF bedre utdanningsmuligheter for jenter, programmer for å skape økt bevisstheten om problemet, samt offentlige tiltak.

Ifølge UNICEF har det vært et tydelig skifte i hvor praksisen er mest utbredt, og én av tre barnebruder befinner seg nå i Afrika sør for Sahara. Tidligere var det én av fem.

– Dette er gledelige nyheter, men vi har ennå en lang vei å gå, sier Malhotra.

