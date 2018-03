Sri Lanka innfører unntakstilstand etter angrep på muslimer

NTB utenriks

Myndighetene har også innført portforbud og utplassert tungt bevæpnede kommandostyrker i Kandy-distriktet, et populært turistområdet sentralt i landet.

Tirsdag fulgte regjeringen opp med å innføre unntakstilstand over hele landet, for første gang siden 2011. Målet er å hindre at uroen sprer seg til andre deler av landet.

– Regjeringen iverksetter alle tilgjengelige tiltak for å beskytte folket, spesielt muslimer, sa statsminister Ranil Wickremesinghe til nasjonalforsamlingen.

Han sa også at det er innledet en gransking av hvorfor politiet ikke har greid å hindre gjenger i å sette fyr på muslimskeide bygninger.

Brant inne

Samme dag ble en ung muslimsk mann funnet død i et utbrent hus i Kandy. Nå frykter myndighetene at drapet vil føre til voldelige hevnaksjoner andre steder i landet.

Uroen har fått nasjonalforsamlingen til å komme med en offisiell beklagelse overfor landets muslimske minoritet, som utgjør cirka 10 prosent av Sri Lankas 21 millioner innbyggere.

75 prosent av befolkningen er singalesere, og de fleste av disse er buddhister.

Forholdet mellom buddhister og muslimer på Sri Lanka har de siste årene blitt mer anspent. Buddhistiske munker og ytterliggående singalesiske grupper har anklaget muslimer for å ta over stadig flere områder, og for å fortrenge majoritetsbefolkningen.

Anklager mot kokk

I forrige uke satt en gjeng fyr på muslimskeide forretninger og angrep en moske øst i landet. Uroen brøt ut etter at en muslimsk kokk ble anklaget for å ha tilsatt prevensjonsmidler i mat som ble solgt til singalesiske kunder.

Volden i Kandy-distriktet brøt ut søndag i forbindelse med at en singalesisk mann døde på sykehus etter å ha blitt angrepet av en gruppe muslimer.

Siden har gjenger satt fyr på minst elleve butikker og boliger, ifølge Keerthu Tennakoon, som leder Center for Human Rights and Research Group på Sri Lanka.

Ifølge politiet er et tjuetall personer pågrepet i forbindelse med uroen. Regjeringen har bedt folk vise ansvar og tilbakeholdenhet.

