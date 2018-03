FN-granskere: Russisk fly utførte trolig angrep på marked i Idlib

NTB utenriks

Angrepet i november kan ha vært en krigsforbrytelse, heter det i rapporten som ble lagt fram tirsdag ettermiddag.

Granskerne sier all tilgjengelig informasjon tyder på at et russisk fly utførte luftangrepet 13. november. Et marked ble truffet, samt omkringliggende hus og en politistasjon som var drevet av syriske opprørere med støtte fra Vesten, i byen Atarib. Flyet hadde tatt av fra den syriske militærbasen Hemeimeem, som driftes av Russland, står det i rapporten.

Rapporten er utarbeidet av etterforskere fra FN som gransker om det er begått krigsforbrytelser i Syria. Etterforskernes gruppe ble etablert for seks og et halvt år siden og ledes av den brasilianske advokaten Paulo Sérgio Pinheiro.

Russland har tidligere avvist på det sterkeste enhver anklage om at sivile er blitt drept i russiske angrep i Syria.

Loggførte bevegelser

– Alle tilgjengelige opplysninger indikerer at et russisk fly tok av fra Heimeimeem-basen og gjennomførte angrepene. Varslere som overvåket trafikken registrerte at flygerne kommuniserte på russisk og at flyet tok av fra luftbasen klokken 13.37. De sporet flyet sørover og deretter i retning nordøst fram til Atarib, der flyet var framme klokken 14.07. Ingen syriske fly var observert i området i de to timene forut for luftangrepet, står det i rapporten.

Etterforskerne skriver at angrepet rammet et tett befolket område, og at angrepet «kan utgjøre en krigsforbrytelse ved at det ble vilkårlig utført, noe som resulterte i drepte og sårede sivile».

Øst-Ghouta

Tirsdagens rapport er utarbeidet på mandat fra FNs menneskerettighetsråd og omfatter etterforskernes funn gjennom en seks måneder lang periode fra 8. juli i fjor til 15. januar i år.

Men etterforskerne har også sett på angrep både før og etter disse tidspunktene. Blant annet rettes det i rapporten kritikk mot den USA-ledede koalisjonen i Syria. Koalisjonen har sviktet ved å unnlate å gjennomføre nødvendige tiltak for å unngå sivile dødsfall i al-Mansoura i mars i fjor der minst 150 mennesker som var drevet på flukt, ble drept, heter det.

Etterforskerne har også sett nærmere på det syriske regimets offensiv som ble trappet opp 18. februar mot opprørskontrollerte Øst-Ghouta nær Damaskus.

Beleiringen av Øst-Ghouta har vært preget av «gjennomgående krigsforbrytelser, inkludert bruk av forbudte våpen, angrep mot sivile og beskyttede objekter, sult tatt i bruk som krigførende middel for å påføre alvorlig og akutt underernæring, og rutinemessige avslag på medisinske evakueringer».

– På vei inn i sitt femte år er beleiringen av Øst-Ghouta preget av økende bruk av kyniske midler og krigsmetoder. Dette har ført til de grusomste dokumenterte tilfellene av underernæring i Syria-konflikten, står det i rapporten.

Utøverne av disse og av andre brudd på menneskerettighetene, på begge sider av konflikten, må stilles til ansvar, påpeker etterforskerne. De understreker at «det kan ikke finne sted noen byttehandel mellom dette målet og en levedyktig politisk løsning».

