Republikanerne advarer Trump mot å starte handelskrig

NTB utenriks

– Vi er ekstremt bekymret over konsekvensene av en handelskrig, og vi oppfordrer Det hvite hus til ikke å gå videre med denne planen, heter det i en uttalelse fra Ryan.

Kort tid senere rykket også sjefen for Verdens handelsorganisasjon (WTO) ut og advarte Trump om at en handelskrig kan være vanskelig å reversere, og i ytterste konsekvens føre til en dyp resesjon.

– I lys av nylige kunngjøringer om handelspolitiske tiltak, er det tydelig at vi nå ser en sterkt forhøyet risiko for å trigge en dominoeffekt der handelsbarrierer forsterkes rundt om i hele verden, sier WTO-sjef Robert Azevedo.

–Vi kan ikke ignorere denne risikoen, og jeg ber alle parter om å reflektere veldig grundig over denne situasjonen. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå at den første dominobrikken faller, sier han videre.

Truet med mottiltak

Trump har fra før høstet skarp kritikk fra en rekke av USAs fremste handelspartnere etter at han kunngjorde at USA vil innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent på aluminium. Flere, deriblant EU og Kina, har også truet med mottiltak.

Trump har igjen svart på dette blant annet gjennom å true med å innføre toll på europeiskproduserte biler dersom EU innfører straffetoll på amerikanske varer.

Både EU og Kina har imidlertid understreket at ingen av dem ønsker noen handelskrig med USA.

– Ingen har interesse av det

Tysklands statsminister Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron kom mandag med nye advarsler mot Trump.

– En handelskrig vil verken være i tyske, europeiske eller amerikanske interesser, sa Merkels talsmann Steffen Seibert.

– Å stenge seg inne og å begi seg ut på proteksjonisme er feil spor. Slike tiltak vil bare påføre internasjonal handelsflyt og vår industri smerte, og fremfor alt vil den påføre smerte både på arbeidere og forbrukere på begge sider av Atlanteren, la han til.

Omtrent samme budskap lød fra Macron på en pressekonferanse i Paris kort tid senere.

– Nasjonalisme er en krig der alle taper, sa han.

(©NTB)