Nederland får ny utenriksminister

Zijlstra trakk seg 13. februar da det ble kjent at han hadde løyet om et møte med Russlands president i 2006, der han hevdet at Putin hadde omtalt Hviterussland, Ukraina og de baltiske landene som en del av «Stor-Russland».

Statsminister Mark Rutte opplyste mandag kveld at Stef Blok, en veteran i Ruttes høyreliberale parti VVD, er utpekt til ny utenriksminister.

53 år gamle Blok forlot politikken etter fjorårets valg, men blir nå hentet tilbake. Han har liten utenrikspolitisk erfaring, men har også tidligere kommet Rutte til unnsetning og sittet i regjering.

I 2016 ble Blok hentet inn som justisminister etter at Ard van der Steur måtte trekke seg etter avsløring om at påtalemyndigheten hadde betalt over 20 millioner kroner til en narkobaron.

