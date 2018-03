FN måtte avbryte nødhjelpsoperasjon i Øst-Ghouta

NTB utenriks

Ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) ble minst 68 sivile drept i den opprørskontrollerte enklaven i løpet av mandagen.

46 lastebiler med mat, medisiner og annet utstyr kjørte i morgentimene inn i den beleirede enklaven, der situasjonen de siste ukene har blitt stadig mer desperat for de om lag 400.000 menneskene som lever der.

Nødhjelpen ble losset i Douma, den største byen i enklaven, men etter ni timer måtte lastebilene forlate området på grunn av nye angrep. Det er uklart hvor mye av lasten de ikke rakk å dele ut.

Nye angrep

– Vi leverte så mye som vi kunne mens det pågikk granatangrep, tvitrer Sajjad Malik, som er stedlig representant for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Syria.

– Sivile er fanget i en tragisk situasjon, la han til.

En av AFPs journalister meldte at man kunne høre og se krigsfly over Douma mens nødhjelpen ble delt ut. Man kunne også høre flere eksplosjoner. En talsperson for FN bekrefter at kamper og luftangrep fant sted i Douma mens nødhjelpen ble levert.

Ifølge SOHR har det gått verst utover tettstedet Hammuriyeh mandag, der 19 sivile ble drept. De 49 andre ble drept andre steder i Øst-Ghouta, ifølge eksilgruppa. I tillegg ble over 200 såret.

Måtte legge igjen medisinsk utstyr

Ifølge Redd Barna måtte hjelpearbeiderne legge igjen 70 prosent av det medisinske utstyret de hadde tatt med seg før FNs nødhjelpskolonne kunne kjøre inn i enklaven. Blant annet måtte de gi fra seg insulinsprøyter og kirurgisk utstyr som kunne reddet barns liv, ifølge organisasjonen.

– Hundrevis av mennesker må bli evakuert for å motta livreddende medisinsk hjelp etter at minst et tjuetalls helsefasiliteter har blitt angrepet eller skadd i kampene i Øst-Ghouta. Barna betaler den tyngste prisen, sier Redd Barnas landdirektør i Syria, Sonia Kush.

– Noe av det verste

UNICEF Norge opplyser at mandagens nødhjelpskolonne hadde med seg mat og medisinsk utstyr til 27.000 mennesker.

Det er den første forsyningen til Øst-Ghouta på tre uker, og hjelpearbeiderne som var der beskriver situasjonen som noe av det verste de har sett.

–Behovene er enorme og aller verst er det for barna. Mine kollegaer har karakterisert dette som noe av det verste de har sett i den snart sju år lange krigen i Syria. Vi er derfor veldig glad for at vi nå har fått inn det vi håper er den første av mange nødhjelpskonvoier i forbindelse med våpenhvilen, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

Totalt har minst 740 sivile ifølge SOHR blitt drept i Øst-Ghouta siden syriske regjeringsstyrker og deres allierte innledet en offensiv mot enklaven 18. februar. Rundt 170 av de drepte skal være barn. FNs offisielle dødstall er minst 600.

