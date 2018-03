FN beordrer gransking av det syriske regimets angrep mot Øst-Ghouta

NTB utenriks

Rådet beordret mandag til «umiddelbar gjennomføring av en grundig og uavhengig gransking av nylige hendelser i Øst-Ghouta».

Vedtaket ble gjort med 29 stemmer i favør og innebærer at Menneskerettighetsrådet kan starte gransking av det syriske regimets angrep på sivile. 14 land avsto fra å stemme og fire – Burundi, Kina, Cuba og Venezuela – stemte imot.

Vedtaket innebærer også at rådet krever umiddelbar humanitær tilgang til Øst-Ghouta, et område med 400.000 innbyggere som har vært beleiret av regimet i over fire år.

FNs menneskerettighetsråd fordømmer på det sterkeste bombingen av sykehus og kaller handlingene krigsforbrytelser. Rådet går også hardt ut mot blokade av nødhjelpskolonner og angivelig bruk av kjemiske våpen.

Rådet oppfordrer alle parter i konflikten til å implementere den 30 dager lange våpenhvilen som FNs sikkerhetsråd har krevd iverksatt så fort som mulig.

(©NTB)