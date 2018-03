Sterke kandidater i uvanlig tett løp mot Oscar

NTB utenriks

De fire er den mørke komedien «Three Billboards Outside Ebbing, Missouri», eventyrromansen «The Shape of Water», horrorfilmen «Get Out» og krigsdramaet «Dunkirk».

Tim Gray i bransjebladet Variety holder en knapp på regissør Guillermo Del Toros «The Shape of Water», men påpeker at alt kan skje:

– Jeg kan ikke huske et år hvor utfallet har vært så uvisst som i år, sier han.

Så langt har filmbransjen prissesong vært preget av svart eleganse på rød løper, til støtte for metoo- og Time's Up-kampanjene.

Kvinnelige skuespillere har nemlig markert sin støtte under blant annet Golden Globe-utdelingen tidligere i år ved å kle seg i svart. Initiativtakerne til Time's Up har på forhånd varslet at det ikke vil bli en lignende markering under årets Oscar, men de har avslørt at det er satt av plass til bevegelsen under prisgallaen.

– Det er viktig at folk skjønner at Time's Up handler om mer enn bare den røde løperen. De kvinnene du har sett gå på løperen i svart, er nå aktivister for bevegelsen, sier Grey's Anatomy-produsent Shonda Rhimes.

Et eksempel på at årets utdeling er påvirket av de mange historiene om seksuell trakassering i filmbyen, er at fjorårets vinner av prisen for beste mannlige skuespiller, Casey Affleck, ikke får dele ut prisen til sin etterfølger, slik skikken er. Affleck har selv blitt beskyldt for seksuell trakassering.

I stedet blir prisen delt ut av skuespillerne Jennifer Lawrence og Jodie Foster.

