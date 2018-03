Saudi-Arabias kronprins vil styrke samarbeidet med Egypt

NTB utenriks

Kronprinsens privatfly ble eskortert av egyptiske kampfly til flyplassen i Kairo søndag.

Kronprinsen og Egypts president Abdel Fattah al-Sisi er nære allierte i regionen. Kronprinsens besøk er i forbindelse med hans første utenlandstur som tronarving, og besøket ga prinsen og al-Sisi en anledning til å diskutere felles mål.

En talsmann for Sisi opplyser at de to er enige om å rede grunnen for ytterligere økonomisk samarbeid. Det gjelder spesielt turismeprosjekt knyttet til områdene rundt Røde havet.

– Besøket vil bli tolket som bevis for Saudi-Arabias støtte til Sisis presidentskap, forklarer professor i politikk Mostafa Kamel al-Sayed ved universitetet i Kairo, til AFP.

Kronprins Mohammed bin Salman er i dag sett på som Saudi-Arabias de facto leder. Neste stopp på kronprinsens utenlandstur er Storbritannia, dit han ankommer på onsdag. Deretter går turen til USA.

