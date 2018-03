NTB utenriks

– Russland utleverer ikke sine borgere, sa Putin til amerikanske NBC news søndag og refererte til landets grunnlov som forbyr utlevering av russiske statsborgere til andre stater.

Putin påpekte derimot overfor kanalen at de 13 russerne verken representerer den russiske stat eller russiske myndigheter. Presidenten fortalte at han har ingen anelse om hva de har drevet med, eller motivene for det de angivelig skal ha gjort.

Presidenten fortalte at Moskva er beredt til å undersøke saken hvis amerikanske myndigheter vil dele sitt etterforskningsmateriale med dem.

I et 37 siders langt tiltaledokument, utarbeidet av spesialetterforsker Robert Mueller, hevdes det at russiske aktører benyttet falske sosiale medier-profiler til å manipulere den amerikanske valget i 2016.

