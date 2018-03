Politisjef bortført og drept i Mexico

NTB utenriks

Héctor Moreno tilhørte politiledelsen i delstaten Morelos. Han var ikke i tjeneste da han ble bortført i et fattig strøk i byen som er et populært reisemål. Han ble senere skutt og drept, opplyser en tjenestemann i politiledelsen.

Acapulco ligger i delstaten Guerrero, som grenser til Morelos. Også andre populære reisemål som Ixtapa og Zihuatanejo ligger i Guerrero. Delstaten er en av Mexicos fattigste, og er plaget av omfattende organisert kriminalitet.

Siden 2006 har de føderale myndigheten satt inn hæren for å bekjempe narkotikakartellene i landet, og siden den gang har det pågått en blodig krig mellom kartellene og myndighetene. I fjor ble over 25.000 mennesker drept i Mexico, noe som gjør 2017 til et dystert rekordår. Guerrero hadde flest drap: 2.318.

