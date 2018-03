May bekymret over Trumps trusler om «tollkrig»

NTB utenriks

Donald Trump varslet i begynnelsen av mars at han planlegger å innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium. EU kvitterte med å melde at dersom Trump gjør alvor av planene, vil de innføre straffetoll på amerikanske varer. Trump reagerte med å true med toll på europeiske biler. I en telefonsamtale med Trump søndag, uttrykte Storbritannias statsminister Theresa May bekymring for den eskalerende konflikten.

May påpekte overfor Trump at et multilateralt samarbeid er den beste måten å håndtere global overkapasitet på.

Tysklands finansminister Brigitte Zypries sier hun håper Trump vil lytte til fornuft og forandre mening.

USAs handelsminister Wilbur Ross sier at Trump ikke vil gjøre unntak for noen nasjoner hva gjelder de nye tollsatsene for stål og aluminium. Ross kommenterer også truslene fra EU om straffetoll på amerikanske varer og sier at de romslige konsesjonene USA har operert med siden andre verdenskrig, bør revurderes.

