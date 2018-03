Macron ber Iran legge press på regjeringen i Syria

NTB utenriks

I en telefonsamtale med Irans president Hassan Rouhani søndag understreket Emmanuel Macron det han mener er Irans «særlige ansvar» for å bidra til å finne en løsningen på konflikten i Øst-Ghouta i Syria. Macron begrunnet dette ansvaret med Irans bånd til Assad-regimet.

Samtalen mellom de to statsoverhodene skjedde etter at det søndag ble meldt at den syriske hæren har vunnet kontrollen over minst seks tettsteder og landsbyer langs ytterkanten av den beleirede opprørsenklaven i Øst-Ghouta.

– De to presidentene har avtalt å samarbeide med FN, regimet i Damaskus og de sentrale nasjonene involvert i konflikten i den kommende tiden. Målet er å sikre resultater på bakken, få fraktet nødvendig nødhjelp til rammende sivile og implementere en våpenhvile, meldte den franske presidentens kontor søndag.

FNs sikkerhetsråd krevde forrige helg en 30 dager lang våpenhvile i Syria. Den er ikke iverksatt. I stedet har Russland beordret en femtimers daglig «humanitær pause» i Øst-Ghouta.

Søndag holdt USAs president Donald Trump og hans kollega i Storbritannia, Theresa May, Russland og den syriske regjeringen ansvarlig for den humanitære situasjonen i Syria.

