Søket etter MH370 avsluttes i juni

I januar fikk det amerikanske selskapet Ocean Infinity i oppdrag fra malaysiske myndigheter å finne vraket eller «de svarte boksene» fra det savnede flyet. Selskapet får betalt opptil 70 millioner dollar om de finner noe.

Det er ennå ikke blitt gjort noen store funn, men den sivile luftfartssjefen i Malaysia, Azharuddin Abdul Rahman, sier lørdag at søket går jevnt og trutt, og at det forventes at den avsluttes i midten av juni.

Flyet forsvant 8. mars 2014, mens det fløy fra Kuala Lumpur til Beijing med 239 personer om bord.

I Malaysias hovedstad Kuala Lumpur holdes det en minnemarkering med blant andre familiene til passasjerene og flypersonellet på dagen fire år etter forsvinningen.

Myndighetene i Malaysia, Kina og Australia stanset letingen etter flyet 17. januar i fjor. Den hadde da pågått i 1.046 dager, og kun enkelte vrakdeler fra flyet er funnet. Fortsatt vet ingen hva som skjedde med flyet, som trolig har styrtet i havet.

