Minst 24 omkom i brann på klinikk i Aserbajdsjan

Brannen i hovedstaden Baku brøt ut klokka 6 lokal tid og ble ikke slukket før tre timer senere, opplyser politiet og påtalemyndigheten i en pressemelding fredag formiddag.

En kortslutning i det elektriske anlegget antas å være årsak til brannen i den én etasjer høye trebygningen.

34 ble berget ut av den brennende bygningen og tre av dem er sendt til sykehus, ifølge helsedepartementet.

24 omkomne er så langt funnet. Det aserbajdsjanske nyhetsbyrået APA meldte tidligere fredag at minst 30 mennesker døde og at brannen brøt ut i en avdeling for sengeliggende pasienter.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax melder at flammene fullstendig raserte bygningen i den tidligere sovjetrepublikken i Kaukasus

