Kina ber USA beherske seg 

NTB utenriks

– Hadde alle land fulgt USAs eksempel, ville det utvilsomhet hatt tungtveiende konsekvenser for den internasjonale handelen, sier talskvinne Hua Chunying i utenriksdepartementet i Beijing fredag.

Kina oppfordrer USA til å respektere internasjonale handelsregler og vise selvbeherskelse i bruken av proteksjonistiske virkemidler. USA burde begynne med gi positive bidrag til verdenshandelen, heter det videre.

Kinas handelsdepartement uttalte tidligere fredag at Beijing har oppfylt sine forpliktelser innen internasjonal handel og ber USA håndtere uoverensstemmelser gjennom forhandlinger.

Kineserne er «dypt bekymret» for en amerikansk handelsrapport som beskylder Kina for å gå bort fra markedsprinsippene og har tidligere truet med å treffe «nødvendige tiltak» for å sikre landets interesser.

President Donald Trump varslet torsdag at USA vil innføre 25 prosent toll på import av stål og 10 prosent toll på aluminium. Målet med de nye tollsatsene er å beskytte amerikansk industri. Det har ført til kraftige internasjonaler reaksjoner og økt frykt for handelskrig.

