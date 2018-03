Hjelpearbeidere drept i angrep i Nigeria

NTB utenriks

Angrepene fant sted i den avsidesliggende byen Rann i delstaten Borno sent torsdag, opplyser FNs talsperson Samantha Newport.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyser fredag at et «stort antall» Boko Haram-krigere angrep en militærbase i Rann med automatvåpen og rakettdrevne granater. To av de drepte jobbet for IOM, mens den tredje bistandsarbeideren jobbet for FNs barnefond UNICEF, opplyser FN.

Fire soldater var også blant de drepte. Alle ofrene skal ha vært nigerianske statsborgere.

