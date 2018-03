Valget i Venezuela er utsatt til 20. mai

NTB utenriks

Beslutningen om utsettelse kommer som følge en avtale som er inngått med opposisjonen, opplyser kommunikasjonsminister Jorge Rodriguez.

Etter at opposisjonskoalisjonen tidligere i år kunngjorde at den ville boikotte valget 22. april, har flere opposisjonspartier brutt ut av koalisjonen. Koalisjonen har bedt myndighetene sørge for «rettferdighet», og et av kravene var å utsette valget.

Beslutningen om å boikotte valget kom etter at koalisjonens to mest populære ledere, Leopoldo Lopez og Henrique Capriles, ikke får lov til å stille, i tillegg til at flere partier er blitt forbudt.

(©NTB)