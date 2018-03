Trump vil innføre høye tollsatser på stål og aluminium

NTB utenriks

Tollsatsen på stål blir 25 prosent mens aluminium får en importtoll på 10 prosent, ifølge amerikanske medier, og blir innført for å beskytte amerikansk industri.

– Disse tollsatsene kommer til å vare lenge, sa Trump på et møte med representanter for amerikansk stål- og aluminiumsindustri.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker var raskt ute med å si at EU i løpet av de nærmeste dagene vil komme med et motsvar til de økte tollsatsene.

– Proteksjonisme kan aldri være svar på felles utfordringer i stålsektoren. I stedet for å komme med en løsning, vil dette bare gjøre situasjonen verre, sier Juncker.

– Utspillet fra Trump øker faren for en handelskrig mellom USA og Europa, sier Peter Bay Kirkegaard, sjefkonsulent ved Dansk Industri (DI) til nyhetsbyrået Ritzau.

Også Canada reagerer og kaller de nye tollsatsene for uakseptable.

I fjor ba Trump det amerikanske handelsdepartementet om å gjennomgå importen av stål og aluminium. Det er departementets anbefaling om importtoll Trump nå ønsker å imøtekomme. Han har fram til april å formelt komme med en beslutning.

På Wall Street falt Dow Jones-indeksen med over 2 prosent ned til 24.517 poeng, like etter at utspillet ble kjent. Amerikanske investorer har vært bekymret for faren for høyere renter. Trumps ønske om importtoll forsterker usikkerheten, ifølge analytikere.

(©NTB)