Putin lover mer demokrati og mindre fattigdom 

NTB utenriks

I talen lovet han russerne både høyere levestandard, mer utvikling og mer fornyelse, ikke minst når det gjelder teknologi.

Putin, som har styrt Russland i nesten 20 år og blitt anklaget for å føre landet i en autoritær retning, tok også til orde for at Russland må styrke landets demokratiske institusjoner.

– For å bevege oss framover, for å få en dynamisk utvikling, bør vi utvide friheten i alle sfærer, sa Putin og la til at han ønsker å styrke både demokratiske institusjoner, lokale myndigheter, sivilsamfunnet og domstolene.

Talen ble holdt foran parlamentarikere og høytstående embetsfolk i konferansesalen Manezj i Moskva og ble direktesendt på russisk fjernsyn. Den tillegges stor betydning ettersom den holdes kun to og en halv uke før presidentvalget 18. mars, et valg som Putin nærmest er sikret å vinne selv om han har sju motkandidater. Meningsmålinger viser at han har en oppslutning på rundt 80 prosent.

Ifølge Putin lever 20 millioner russere under fattigdomsgrensa, langt færre enn i år 2000 da 42 millioner russere hadde så lav inntekt at de falt i denne kategorien.

Men selv om antall fattige har gått ned, mener Putin fortsatt at det er «uakseptabelt» høyt.

– Vi bør i det minste halvere andelen fattige de neste seks årene, sa han.

Putin talte også om forhold som truer Russlands sikkerhet og stabilitet.

