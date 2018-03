Gjennombrudd i forhandlingene om utsendte arbeidstakere i EU 

NTB utenriks

EUs medlemsland har de siste månedene vært i harde sluttforhandlinger med EU-parlamentet og EU-kommisjonen om det såkalte utstasjoneringsdirektivet.

Sent onsdag kveld klarte forhandlerne å samle seg om det de håper kan bli et endelig kompromiss i saken. Det overordnede målet har vært å sikre lik lønn for likt arbeid når arbeidet utføres samme sted.

«Vi mener den foreslåtte pakken som nå ligger på bordet, er balansert», skriver forhandlerne i en felles uttalelse.

De lover nå å gjøre «sitt ytterste» for å få alle parter til å godta forslaget.

To år er gått siden EU-kommisjonen la fram sitt opprinnelige reformforslag. Direktivet gjelder mer enn to millioner arbeidstakere som midlertidig sendes ut av hjemlandet for å utføre tjenester.

Også Norge er omfattet av reglene.

EU-kommisjonens mål har vært å stramme opp reglene for å forhindre sosial dumping. Men saken har splittet EUs medlemsland dypt.

Spesielt EU-land i øst har vært skeptiske. De frykter at de vil miste en konkurransefordel hvis reglene blir for stramme.

(©NTB)