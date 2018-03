Øst-Ghoutas sivile trues av sult

NTB utenriks

– Vi vil snart komme til å se at flere mennesker dør av sult og sykdom enn av bombing og granatangrep, advarer FNs nødhjelpssjef Mark Lowcock.

FNs sikkerhetsråd krevde lørdag en 30 dager lang våpenhvile i Syria. Den er ikke iverksatt.

I stedet beordret Russland fra tirsdag en femtimers daglig «humanitær pause» i Øst-Ghouta, der over 600 sivile skal ha blitt drept siden 18. februar. Men nødhjelpen har ikke kommet fram, og syke og sårede er ikke brakt ut.

Hjelpeorganisasjonene har ikke våget å bevege seg inn i opprørsenklaven utenfor Damaskus. Det er rett og slett ikke mulig på så kort tid, påpekte Lowcock overfor Sikkerhetsrådet onsdag.

Lik i ruinene

Regimet har satt opp busser ved militærposten Wafideen med tilbud til sivile som vil forlate området. Men ingen tør å benytte seg av tilbudet, melder nyhetsbyrået AFPs reportere ved frontlinjen.

Russland hevdet torsdag at årsaken til dette var at opprørere beskjøt den såkalt sikre korridoren med granater, og det statlige syriske nyhetsbyrået SANA melder også at granater har slått ned i nærheten av korridoren.

Selv om angrepene mot Øst-Ghouta har avtatt, fortsetter dødstallet å stige etter hvert som hjelpearbeidere i enklaven finner flere lik i ruinene.

– Det er et blodbad her nede. Folk gjemmer seg under bakken på grunn av luftangrepene, men ikke engang det garanterer at du er trygg, sier Ali Bakr, en ung mann som var vitne til letearbeidet i småbyen Hamza.

147 barn

Blant dem som er drept i løpet av ti dager med flyangrep, tønnebomber fra helikoptre og artilleriangrep i Øst-Ghouta, er 147 barn, ifølge eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

FNs nødhjelpssjef påpeker at Sikkerhetsrådets våpenhvilevedtak gjelder hele Syria og spurte onsdag medlemmene når våpenhvilen skal settes ut i livet.

Kolonner med mat og annen nødhjelp er klare til å rulle inn i til sammen ti områder som enten er beleiret eller vanskelig tilgjengelig, inkludert Øst-Ghouta, sa Lowcock.

Røde Kors kritisk

Øst-Ghoutas rundt 400.000 innbyggere lider fra før av alvorlig mangel på mat og medisiner under en beleiring som har vart siden 2013. Situasjonen for mange av dem er nå kritisk, påpeker Røde Kors.

– Behovet for hjelp øker for hver dag, folk dør av skader fordi de mangler helsehjelp. Helse- og redningstjenestene er nær bristepunktet, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Norges Røde Kors.

Han er også kritisk til den korte våpenhvilen som Russland kunngjorde. På fem timer er det verken trygt eller mulig å få fram forsyninger over frontlinjen eller hjelpe dem som er i akutt nød, påpeker Apeland.

Skylder på hverandre

Russlands FN-ambassadør sier i New York at de gjør «alt som er mulig» for å iverksette en humanitær våpenhvile i Syria.

Russerne, som kriger i Syria på vegne av Bashar al-Assads regime, avviser at de handler i strid med Sikkerhetsrådets resolusjon. Sverige, Storbritannia, Frankrike og Nederland er blant medlemmene som på nytt ber Russland om å bruke sin innflytelse til å iverksette våpenhvilen.

Ifølge diplomatene har de viktigste syriske opposisjonsgruppene formelt sluttet seg til Sikkerhetsrådets våpenhvile, men det har ikke den syriske regjeringen gjort. Russland legger på sin side skylda på opprørerne for kampene i Øst-Ghouta de siste dagene.

(©NTB)