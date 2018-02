Undervisningen gjenopptas etter skolemassakre i Florida

NTB utenriks

Det blir sterke følelser når elevene går tilbake til hverdagen onsdag. Skolen gjenåpnes klokken 14 norsk tid.

– Det blir en rekke ulike følelser. Jeg er redd, men også glad for å få tilbake en slags normalitet, sier 16 år gamle Tanzil Philip til AFP.

– Jeg er litt nervøs. Men vi må vise styrke i slike situasjoner fordi vi er familie og må stå sammen, sier 17 år gamle Jenna Korsten.

17 mennesker ble drept og 13 såret av Nikolas Cruz, en 19-åring som ble utvist i fjor, da han åpnet ild mot dem på Marjory Stoneman Douglas High School i Florida 14. februar. Han var væpnet med et halvautomatisk AR-15-gevær som han hadde kjøpt på lovlig vis i Florida.

Cruz er nå varetektsfengslet. Massakren har ført til ny våpendebatt. President Donald Trump har tatt til orde for å heve aldersgrensen for kjøp av automatvåpen fra 18 år til 21 år. Presidenten har også sagt at han vil ha strengere bakgrunnssjekk av våpenkjøpere, og forbud mot såkalte «bump stocks», en innretning som gjør halvautomatiske våpen til helautomatiske. Videre støtter Trump ideen om å bevæpne lærere.

