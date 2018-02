USAs sentralbanksjef antyder renteøkning

NTB utenriks

I en høring i Kongressen tirsdag sa Powell, som overtok som sentralbanksjef etter Janet Yellen 5. februar, at amerikansk økonomi ser ut til å gå enda bedre enn antatt.

– Min personlige prognose for økonomien har styrket seg siden desember, sa Powell da han ble spurt om sentralbanken kan komme til å heve renten raskere og flere ganger enn det som til nå har vært antatt.

Powell svarte at han ikke kan si om det kan ligge an til flere renteøkninger enn det som er tidligere anslått, men sa flere ganger at den økonomiske utsikten har bedret seg siden desember. Inflasjonen vokser, skattekuttplanen som ble vedtatt i desember og budsjettenigheten i januar er faktorer som bidrar til det, forklarte han.

Sentralbanken i USA satte opp styringsrenten tre ganger i fjor. Siste prognose fra desember tilsier tre renteøkninger i år. Powell ble spurt om det konkret kan ligge an til fire økninger i år i stedet. Han svarte at det vil avhenge av de personlige vurderingene fra hvert av de 15 medlemmene i sentralbankstyret.

Men flere analytikere mener Powells kommentarer er et sterkt signal om at sentralbanken kommer til å iverksette fire renteøkninger i år i stedet for tre, og at den første økningen vil komme allerede på neste rentemøte 21. mars.

Renteøkninger i USA vil også påvirke verdensøkonomien. Norske prognoser peker i retning av en renteheving mot slutten av året eller tidlig neste år.

