Minst tolv omkom i togulykke i Egypt

NTB utenriks

Det var et godstog og et passasjertog som kolliderte i Behaira-regionen nord i landet tirsdag ettermiddag.

Ulykken skjedde da to av vognene på passasjertoget, som var på vei til Kairo, løsnet, sporet av og veltet ved godstogets skinner, skriver avisa Al-Ahram. Godstoget kom fra havnebyen Alexandria nord i Egypt.

Ulykkesårsaken er foreløpig ikke kjent. Togkollisjonen er den siste i rekken av flere lignende ulykker i landet de siste årene. I august omkom 41 personer i en togkollisjon nær Alexandria.

Det var den største togulykken i landet siden 2002, da 373 personer mistet livet etter at det begynte å brenne i et tog sør for hovedstaden.

(©NTB)