Våpenhvilen har trådt i kraft i Øst-Ghouta

– Den humanitære våpenhvilen kunngjort av Russland har trådt i kraft og nå er det rolig i alle deler av Øst-Ghouta, sier Rami Abdulrahman, leder for den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), til DPA.

Våpenhvilen startet klokken 9 tirsdag morgen lokal tid og avsluttes klokken 14 (klokken 13 norsk tid). Det er Russland som har kunngjort tidspunktene.

I løpet av dette tidsrommet, som skal følges hver dag i 30 dager, er det etablert en humanitær korridor for å frakte sårede sivile ut av Øst-Ghouta, og for å levere forsyninger inn til sivilbefolkningen.

FNs sikkerhetsråd vedtok lørdag å innføre 30 dagers våpenhvile. Det ble ikke satt noe starttidspunkt, men ble understreket at våpenhvilen må tre i kraft så fort som mulig. Russlands president Vladimir Putin, som er alliert med det syriske regimet, har vært under press for å iverksette resolusjonen.

Planen om bare fem timers pause i krigshandlingene hver dag er et utvannet resultat av resolusjonen og kritiseres av Sverige, som sammen med Kuwait sto bak det opprinnelige resolusjonsforslaget.

