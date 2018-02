Trump har utpekt sjef for valgkampen i 2020

NTB utenriks

– Parscales lederskap og ekspertise vil hjelpe oss å bli best i klassen, heter det i en uttalelse fra Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner.

I valgkampen i 2016 hadde Parscale ansvaret for Trumps bruk av sosiale medier. Han ble i etterkant omtalt som Trumps «hemmelige våpen».

Et team på hundre mennesker sørget for å få publisert mellom 50.000 og 60.000 annonser på Facebook hver dag, fortalte Parscale i et intervju med TV-kanalen CBS i fjor. Målet var å nå ut til ulike grupper av Trump-tilhengere som kunne tenkes å stemme på ham eller donere penger.

Bannon og Manafort

Trump var ekstremt tidlig ute med å forberede seg på et mulig gjenvalg i 2020. Allerede dagen da han ble tatt i ed i fjor, leverte han inn dokumenter som kreves for å stille i det neste presidentvalget i USA.

Måneden etter holdt han et folkemøte som ble beskrevet som et valgkamparrangement med sikte på valget i 2020.

Trump ser i dag ut til å ha et dårlig forhold til to av dem som ledet valgkampen hans i 2016, Paul Manafort og Steve Bannon. Manafort er blitt siktet for økonomisk kriminalitet av spesialetterforsker Robert Mueller, som gransker Russlands antatte forsøk på å påvirke presidentvalget.

Presidenten hevdet at Bannon hadde gått fra vettet etter at han kom med kritisk omtale av Trumps familie i boken «Fire and Fury: Inside the Trump White House».

Omstridt selskap

I valgkampen i 2016 samarbeidet Parscale tett med Kushner, Trumps sønn Eric og hans kone Lara. Parscale samarbeidet også med det omstridte selskapet Cambridge Analytica, som har utviklet teknologi som brukes til å målrette annonser mot enkeltbrukere på sosiale medier.

Amerikansk etterretning har slått fast at aktører i Russland var svært aktive på Facebook og andre sosiale medier i et forsøk på å hjelpe Trump i valgkampen i 2016. Parscale har avvist at han på noen måte samarbeidet med russiske myndigheter.