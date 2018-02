Nord-Koreas delegasjon har dratt hjem

NTB utenriks

Delegasjonen dro hjem tirsdag etter å ha deltatt på avslutningsseremonien i OL og etter å ha møtt Sør-Koreas president Moon Jae-in. Han fikk overlevert et budskap om at Nord-Korea ønsker samtaler med USA.

USAs president Donald Trumps datter Ivanka Trump, som fungerer som rådgiver for sin far, deltok også under avslutningsseremonien. Hun delte tribune med nordkoreanerne, men satt på hver sin rekke. Partene møttes ikke.

Også under åpningen av OL delte USA og Nord-Korea tribune da visepresident Mike Pence satt på raden foran Nord-Koreas leder Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong. Heller ikke da møttes partene.

Delegasjonens budskap om samtaler har så langt blitt møtt med en avvisende holdning fra Washington.

«Vi får se», sa Det hvite hus' pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders mandag da hun ble bedt om å kommentere det nordkoreanske framstøtet.

Senere samme dag uttalte også Trump seg.

– Vi får se, sa presidenten, som la til at samtaler bare vil komme i stand under de «rette forutsetningene».

Sør-Koreas president mener USA må gripe muligheten som Nord-Korea nå tilbyr Washington.

– Jeg mener USA må senke terskelen for samtaler og at Nord-Korea må vise vilje til atomnedrustning. Det er viktig at USA og Nord-Korea setter seg ned så fort som mulig, sier Moon.

(©NTB)