Macron til Det hvite hus i slutten av april

Macrons besøk til USA varer fra 23. til 25. april etter invitasjon fra Det hvite hus i januar.

– Denne invitasjonen reflekterer vårt langvarige og historiske vennskap og allianse mellom våre to land, og styrken i forholdet mellom de to presidentene, heter det i uttalelsen fra Macrons kontor.

Detaljene rundt Macrons program er ikke klare, men det blir holdt statsmiddag og felles pressekonferanse.

Kilder opplyser at Macron trolig også kan bruke anledningen til å besøke New Orleans, en by som ble grunnlagt av franskmenn i 1718 og som i år feirer sitt 300-årsjubileum.

Trumps invitasjon kom på plass etter at Macron mottok Trump under feiringen av nasjonaldagen i Paris 14. juli i fjor. Der lot Trump seg imponere av den tradisjonelle militærparaden på Champs-Élysées.

Tidligere denne måneden uttalte Det hvite hus at Trump ønsker å vise fram en lignende militærparade, noe som vil være et svært uvanlig steg for en amerikansk president og som vil vise amerikanske militærmuskler og understreke presidentens rolle som øverstkommanderende for de væpnede styrkene.

Som Macrons æresgjest i Paris i fjor sommer ble Trump overrumplet med et håndtrykk som i ettertid ble kalt «håndtrykket som aldri tok slutt». Det varte i nærmere 30 sekunder. Siden den gang har de to presidentene nytt godt av et godt forhold.

