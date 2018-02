Ingen ro i Øst-Ghouta på våpenhvilens første dag 

NTB utenriks

– Våpenhvilen er en skikkelig komedie. De sier det er en humanitær våpenhvile, og de fortsetter å la sine allierte gjennomføre granatangrep og luftangrep, sier Mohammed, en lege i Øst-Ghouta, til nyhetsbyrået DPA.

Russland, som er alliert med Syrias president Bashar al-Assad, har gitt orde om en daglig «humanitær pause» fra klokka 9 til 14 lokal tid. Den russiske ordren kom etter at FNs sikkerhetsråd i helgen vedtok en 30 dager lang våpenhvile.

Men i løpet av dagen ble det meldt om en rekke brudd på den fem timer lange «pausen». Til sammen seks sivile ble drept i regimestyrkenes angrep, melder Syrian Observatory for Human Rights (SOHR). Minst ett av ofrene skal ha vært et barn.

Det statlige syriske nyhetsbyrået SANA melder at 14 personer ble såret i opprørernes artilleriangrep mot Damaskus.

Ingen FN-hjelp

Ifølge SOHR ble det sluppet to tønnebomber over Øst-Ghouta, og fire granater slo ned i Jisreen-området.

Også FN har bekreftet at kampene fortsatte, noe som gjorde det umulig å gjennomføre nødhjelpsoperasjoner.

Syriske statskontrollerte medier har meldt at russiske og syriske styrker har opprettet humanitære korridorer slik at sivile skal kunne forlate enklaven, som har vært beleiret av regjeringsstyrker siden 2013.

Men ingen tok korridorene i bruk, ifølge kilder på bakken.

Ingen sivile på vei ut

Syriske myndigheter hevder at de ikke har skutt mot Øst-Ghouta. De legger i stedet skylden på opprørerne, som de mener hindrer sivile i å forlate området.

Opprørerne blir blant annet anklaget for å ha angrepet en kontrollpost som sivile etter planen skulle passere for å komme over i regjeringskontrollert område.

Den statlige fjernsynskanalen Al-Ikhbariya sendte tirsdag direkte fra området. Syriske soldater ble filmet idet de holdt vakt ved kontrollposten i påvente av at sivile og ambulanser skulle passere. Men minibussene som ventet på å transportere sivile videre, ble stående tomme.

Kontrollposten ligger i Wafideen ved byen Douma, om lag 20 kilometer fra Damaskus sentrum.

– Hindrer ingen

Jaish al-Islam, en av opprørsgruppene som kontrollerer Øst-Ghouta, avviser at de forsøker å hindre sivile fra å forlate enklaven.

– Vi har ikke hindret noen. Sivile tar sine egne beslutninger, sier Yassir Delwan, som leder Jaish al-Islams lokale politiske gren i Øst-Ghouta.

– Denne såkalte humanitære våpenhvilen er et kupp mot den opprinnelige FN-resolusjonen som ble vedtatt lørdag. Russland ønsket aldri noen våpenhvile i Øst-Ghouta og dette kom klart fram, sier Ahmed Ramadan, en talsmann for den syriske opposisjonsalliansen SNC, til DPA.

(©NTB)