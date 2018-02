Fire omkom i eksplosjon i Leicester

NTB utenriks

– Fire personer er bekreftet omkommet og fire er innlagt på sykehus, en av dem med alvorlige skader, heter det i en uttalelse fra Leicester-politiet mandag morgen.

Dødstallet kan stige, advarer politisjef Shane O'Neill.

– Vi har grunn til å tro at ikke alle er funnet ennå og søkearbeidet fortsetter derfor på stedet, sier han.

Eksplosjonen i bygningen, som ligger i et boligområde vest for Leicester sentrum, inntraff søndag kveld og utløste brann. Det var en matbutikk i første etasje og to leiligheter i de to etasjene over.

– Bygningen kollapset og ble flat som en pannekake, sier en talskvinne for byens brann- og redningstjeneste til Sky News.

Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ikke kjent, men politiet var raskt ute med å si at det ikke foreligger mistanke om terror.

– Det var svært skummelt. Jeg bor fem minutter unna, men huset mitt ristet. Jeg gikk ut og så en stor røyksøyle og flammer, sier Graeme Hudson.

(©NTB)