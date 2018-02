Bombingen avtar i Syria

NTB utenriks

Til tross for at bombingen har avtatt noe i løpet av søndagen, er minst seks mennesker drept i Damaskus under det som har vært noen av de hardeste kampene så langt i februar.

Kampene skjer bare én dag etter at FNs sikkerhetsråd vedtok en resolusjon med krav om våpenhvile.

Det har vært en blodig uke i Øst-Ghouta, og over 500 mennesker har mistet livet og flere titalls er drept og skadd i Damaskus.

Minst 13 soldater fra regjeringshæren og seks opprørere fra Jaish al-Islam-gruppen skal ha blitt drept i kampene i den sørlige delen av den opprørskontrollerte enklaven.

– Dette er de hardeste kampene siden begynnelsen av februar, sier lederen for SOHR, Rami Abdulrahman.

Rolig natt

En AFP-korrespondent som er i Douma, meldte søndag morgen om støy fra både luftangrep og artilleriild. Den regimekritiske aktivisten Anas al-Dimashqi i Øst-Ghouta sier natt til søndag var rolig, men at det ble observert både krigsfly og droner over enklaven.

Alle landene i FNs sikkerhetsråd, inkludert Russland, stemte lørdag for resolusjonen som krevde våpenhvile i Syria. En 30 dager lang humanitær våpenhvile skal iverksettes i Damaskus-forstadsområdet Øst-Ghouta så snart som mulig, uttalte Sikkerhetsrådet. Det ble altså ikke spesifisert noe tidspunkt for iverksettelsen av våpenhvilen.

Det er vanlig at krigførende parter trapper opp kampene før en våpenhvile trer i kraft.

-Terrorister kan tas

Iran mener dessuten at FNs våpenhvileresolusjon ikke dekker angrep mot terrorgrupper i Øst-Ghouta.

– Vi vil respektere resolusjonen, men områdene som er kontrollert av terrorgrupper, som blant andre Al Nusra, er ikke omfattet av avtalen. De vil fortsatt være et mål for den syriske hæren, sier den iranske stabssjefen, general Mohammad Bagheri ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA.

Russisk krav

Resolusjonen, som ble lagt fram av Sverige og Kuwait, har vært gjenstand for intense forhandlinger. Avstemningen ble utsatt flere ganger de siste dagene.

Russland var i utgangspunktet imot å stemme for en resolusjon som gikk imot Syrias president Bashar al-Assad, men ga seg til slutt etter flere endringer i utkastet, blant annet ved at Sverige og Kuwait droppet et krav om at en våpenhvile måtte innledes innen 72 timer. Russland fikk også gjennom at våpenhvilen ikke skal gjelde IS eller al-Qaida.

For Russland, som er alliert med Assad, var det også viktig å få med et krav om at også opprørerne må respektere våpenhvilen. Opprørerne i Øst-Ghouta har fyrt av en rekke raketter mot Damaskus, der 25 sivile er drept på halvannen uke.

Øst-Ghouta kontrolleres i hovedsak av de islamistiske opprørsgruppene Jaish al-Islam og Faylaq al-Rahman. Også jihadist-alliansen Hayat Tahrir al-Sham, ledet av en gruppe som tidligere var tilknyttet al-Qaida, er til stede i forstadsområdet.

(©NTB)