Trump: Kraftigste Nord-Korea-sanksjoner noensinne

NTB utenriks

– Vi påla i dag de kraftigste sanksjonene på et annet land noensinne, sa Trump fredag.

Finansdepartementet opplyste samme dag at én person, 27 selskaper og 28 fartøyer med tilknytning til regimet blir ilagt økonomiske sanksjoner. Disse er enten lokalisert eller registrert i Nord-Korea, Kina, Singapore, Taiwan, Hongkong, Marshalløyene, Tanzania, Panama eller Komorene.

Sanksjonene fører til at alle aktiva i USA fryses, og forbyr amerikanske selskaper eller personer å ha forretningsmessig kontakt med dem.

Trump advarte videre mot at ytterligere sanksjoner kan komme om Nord-Korea ikke bukker under for det økonomiske presset.

– Om sanksjonene ikke fungerer, må vi gå til fase to. Og fase to kan bli veldig tøff og veldig, veldig uheldig for verden, sa han og la til:

– Men forhåpentligvis vil sanksjonene fungere. Vi har en enorm støtte fra over hele verden for det vi gjør.

Fredag ankom Trumps datter Ivanka Sør-Korea hvor hun planlegger å være til stede under avslutningen av vinter-OL. Samme dag besøkte hun president Moon Jae-in, hvor hun påpekte at hun også er i landet for å opprettholde presset mot Nord-Korea.

(©NTB)