Volkswagen sier overskuddet mer enn doblet i 2017

I en melding fra konsernet, som er hjemmehørende i Wolfsburg, heter det at omsetningen økte med 6,2 prosent. Volkswagen solgte 10,74 millioner biler i 2017.

Selskapet sier at det sakte, men sikkert legger dieselskandalen bak seg. Det var 2015 som var bunnåret med et netto tap på 1,6 milliarder euro. I meldingen fra konsernet heter det at erstatninger og utbetalinger i forbindelse med skandalen var på 3,2 milliarder euro i 2017, ned fra 7,5 milliarder i 2016.

Men alt er ikke rosenrødt for Volkswagen. Sammen med resten av bilindustrien venter konsernet på en rettsavgjørelse om hvorvidt lokale myndigheter kan innføre forbud mot dieselbiler som ledd i arbeidet med å redusere dårlig luft i bystrøk.

Styret i Volkswagen har også en annen betent sak på bordet, nemlig avsløringene om at konsernet var med på å finansiere tester, der aper og mennesker ble utsatt for store konsentrasjoner av CO2.

