Trump åpenhjertig om hårtap

NTB utenriks

– Jeg forsøker iherdig å gjemme denne bare flekken, folkens. Det er hardt arbeid, sa presidenten på et møte blant konservative tilhengere i National Harbor i Maryland, like utenfor Washington.

– Det ser jo ikke så aller gæli ut. Vi henger med så godt vi kan, fleipet presidenten og tok en sving foran tilhørerne.

Trumps omstendelige frisyre har lenge vært et tema for spydigheter, men også spekulasjon om hva som faktisk befinner seg under den omhyggelig danderte manken.

I boken «Fire and Fury, Inside the Trump White House» forteller datteren Ivanka detaljert om hvilken tilstand farens hodebunn befinner seg og hva slags framgangsmåte han bruker for å dekke til det hele, etterfulgt av betydelige doser med hårspray.

(©NTB)