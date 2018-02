Oregon strammer inn våpenloven

NTB utenriks

Senatet i Oregon vedtok med 16 mot 13 stemmer et lovforslag torsdag som hindrer personer som er siktet for stalking, vold i hjemmet eller ilagt besøk- og kontaktforbud å kjøpe eller eie våpen.

Dermed er delstaten den første som strammer inn våpenloven som et resultat av debatten som har fulgt skoleskytingen i Florida i forrige uke.

I Florida stemte politikerne i Representantenes hus tirsdag imot et forslag om forbud mot salg og besittelse av automatgevær og visse typer ammunisjon.

USAs president Donald Trump har denne uken tatt bladet fra munnen i våpendebatten, og åpnet for å heve aldersgrensen for kjøp av våpen til 21 år. Han har også åpnet for å forby spesielle innretninger som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske.

(©NTB)