SOHR: 400 sivile drept i Øst-Ghouta på fem dager

– Fem dager med luftangrep og tung artilleribeskyting gjort av det syriske regimet og dets russiske allierte har ført til at 403 sivile er blitt drept, blant dem 95 barn, heter det i en uttalelse fra den London-baserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) torsdag ettermiddag.

Torsdag kveld norsk tid samles FNs sikkerhetsråd for å behandle et resolusjonsforslag fra Sverige og Kuwait om å innføre 30 dagers våpenhvile i hele Syria. Forslaget åpner for humanitær hjelp og evakuering av syke og skadde i Øst-Ghouta. Det bor om lag 400.000 personer i enklaven, der provisoriske sykehus og klinikker er blitt hardt rammet i angrep.

