172 døde i listerioseutbrudd i Sør-Afrika

Siden 1. januar 2017 har myndighetene bekreftet 915 tilfeller av listeriose. Det nye tallet over døde er en kraftig oppjustering fra januar, da det ble meldt om 61 døde.

Det har vært spesielt mange listeriosetilfeller i Gauteng-provinsen, som inkluderer byene Johannesburg og Pretoria. Det er hovedsakelig barn som smittes.

Sørafrikanske myndigheter sier årsaken til utbruddet fortsatt ikke er kjent.

Listeriose kommer fra bakterien listeria, som finnes svært mange steder, blant annet i jord, vann og avføring fra dyr. Bakterien kan spesielt besmitte matvarer som kjøtt, meieriprodukter, sjømat og frukt og grønt. De fleste får i seg bakterien ofte, uten å bli syke av den.

Det er vanligvis nødvendig med et svært høyt antall bakterier per gram matvare for at det skal oppstå sykdom.

