Trumps svigerforeldre har fått permanent oppholdstillatelse i USA

– Jeg kan bekrefte at fru Trumps foreldre har fått tilgang til USA som permanente beboere, sier advokat Michael Wildes i en uttalelse.

Wildes ønsker ikke å kommentere saken ytterligere eller si noe om hvorvidt paret vil oppnå statsborgerskap. Han sier heller ikke noe om hvordan de oppnådde de såkalte grønt kort-visumene.

En talskvinne for førstedame Melania Trump ønsker heller ikke å kommentere saken.

– Ekteparet Knavs inngår ikke i denne administrasjonen og har rett på sitt privatliv, sier hun.

Førstedamens kontor har i flere måneder unngått forespørsler om å kommentere statusen rundt Knavs-paret, som kommer fra Slovenia og der også Melania vokste opp.

Det kan virke som om de har dratt nytte av samme system som president Donald Trump har omtalt som «kjede-migrasjon» og som han har lovet å sette en stopper for, skriver The Washington Post, som først omtalte saken.

Innvandringsprogrammet gjør det mulig for personer som har blitt amerikanske statsborgere, i dette tilfellet Melania Trump, å garantere økonomisk for nære familiemedlemmer.

President Trump har tatt til orde for en strammere innvandringspolitikk som vil hindre innvandrere fra å kunne garantere økonomisk for sine foreldre på denne måten, og bare tillate at de kan garantere for sine ektefeller og mindreårige barn.

