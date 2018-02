Trump møter overlevende etter skoleskytingen

NTB utenriks

17 mennesker ble drept og 13 såret, to av dem kritisk, i skytemassakren på skolen i Florida 14. februar.

Klokken 22.15 norsk tid i kveld arrangerer Trump et såkalt «lyttemøte» i Det hvite hus. Der skal studenter, foreldre og lærere fra skolen være til stede. Også overlevende skal delta. Møtet gir de unge, deres foreldre og lærere anledning til å snakke ut i nærvær av presidenten.

Møtet finner sted dagen etter at Trump beordret justisdepartementet til å innføre forbud mot såkalte bump stocks, en innretning som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske.

Tirsdag stemte delstatspolitikere i Florida nei til et forslag fra demokraten Kionne McGhee om et mulig forbud mot salg og besittelse av visse typer våpen.

Onsdag var et hundretall elever fra Marjory Stoneman Douglas High School i delstatens hovedstad Tallahassee for å kreve at delstatsforsamlingen strammer inn på våpenlovene.

Pårørende og overlevende fra skolen har innkalt til massemønstring i Washington D.C. 24. mars for å protestere mot landets liberale våpenlover.

Lørdag deltok flere hundre overlevende etter massakren i en demonstrasjon i Fort Lauderdale. De tok et rasende oppgjør med president Donald Trump og andre politikere som har fått støtte av den mektige våpenlobbyen i USA.

