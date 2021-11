NTB Innenriks

SV blir trolig sentrale i å sikre mindretallsregjeringen med Ap og Sp flertall for budsjettet i Stortinget.

De varsler at de ikke er fornøyde med det regjeringen la fram mandag.

– Dette er for grått og for smått for Norge. Her er det noen nye tiltak, men ikke en ny retning for landet, slik SV vil, sier Kaski i en epost til NTB.

Hun sier det er flere positive enkeltgrep i budsjettet, men ikke nok til å få ned ulikheten og bygge ut velferden i Norge. Nå er det opp til regjeringen å komme SV i møte og sikre flertall for budsjettet, mener Kaski.

– SV er klare til å forhandle om de løsningene Norge trenger, for å sikre rettferdig fordeling, god velferd og at Norge tar ansvar for klimakrisen. Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd, sier stortingsrepresentanten.