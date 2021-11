Regjeringen foreslår 750 millioner mindre til bistand

NTB Innenriks

Forslaget til bistandsbudsjett for 2022 er på over 41 milliarder kroner, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

For å møte klimatrusselen foreslås en betydelig økning i bevilgninger til fornybar energi, matsikkerhet og klimatilpasning, og det foreslås en egen solidaritetspott for å styrke innsatsen for flyktninger og fordrevne, heter det.

– Vi må sikre at utviklingspolitikken treffer der vi kan utgjøre en forskjell og sikre at utviklingsland kan være med på det grønne skiftet. Utviklingspolitikk skal bidra til samfunnsendring, og vi må derfor være mer strategiske i valg av satsingsområder og prioriteringer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Ifølge NRK er budsjettforslaget, til tross for reduksjonen fra Solberg-regjeringens forslag, økt med 3 milliarder kroner neste år sammenlignet med saldert budsjett for 2021.

