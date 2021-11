Rødt om budsjettforslaget: – For mye Solberg-preg

NTB Innenriks

– Vi har et folkeflertall som ønsker et reelt retningsskifte, men en ny regjering som vil beholde altfor mye av den gamle høyrepolitikken. Nå må vanlige folk over hele landet heve stemmen, så vi kan få det vendepunktet som trengs når Stortinget vedtar endelig budsjett, sier finanspolitisk talsperson Marie Sneve Martinussen i Rødt.

Dessverre freder regjeringen 30 milliarder av skattekuttene til Erna Solberg, viderefører kuttet i feriepenger for arbeidsledige og lar store deler av høvelkuttene i offentlig sektor stå i fred, sier hun.

– Det er fortsatt for mye Erna Solberg-preg over den kursen Støre-regjeringa legger seg på. Da blir det for tannløst, sier Martinussen.

Rødt mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet tviholder på et skatteforlik med høyresiden.

Hun retter også kritikk mot at regjeringen ikke setter av penger til en tannhelsereform som sikrer gratis behandling på lik linje med alle andre helsetjenester, noe som var et av målene i Hurdalsplattformen. Heller ikke på klima er budsjettforslaget godt nok, mener hun.

