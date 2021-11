Politiet ber deg sjekke passet ditt om du skal reise neste år

NTB Innenriks

Tusenvis av nordmenn har et pass som enten har gått ut, eller som snart går ut. Politiet forventer at mange ønsker å fornye passet sitt når det nå er mulig å reise mer igjen.

På grunn av pandemien utløp mange pass i fjor uten at de ble fornyet, noe som kan by på problemer om for mange vil ha nytt pass eller ID-kort samtidig.

For å unngå lange ventetider før neste års sommerferie, oppfordrer politiet de som trenger et nytt pass eller ID-kort til å bestille time allerede nå.

– Hvis alle som skal ha nytt pass eller nasjonalt ID-kort venter til våren, blir det utfordrende å tilby timer til alle som ønsker det, selv med utvidede åpningstider og flere ansatte, sier Unni Norum, fungerende seksjonssjef i Politidirektoratet.

Vanligvis har pass- og ID-kontorene mest pågang i månedene mars til juli, men pågangen kan bli større neste år hvis mange utsetter å fornye passet.

