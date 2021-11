Humanitære organisasjoner ut mot kutt i nødhjelp: – Skuffende og uforståelig

NTB Innenriks

Støre-regjeringen reduserer bistandsbudsjettet for 2022 med 750 millioner kroner sammenlignet med forslaget fra Solberg-regjeringen, melder NRK mandag.

Humanitær bistand, også kalt nødhjelp, kuttes med 270 millioner kroner sammenlignet med Solberg-regjeringens forslag.

Det får flere humanitære organisasjoner til å reagere.

Ifølge Flyktninghjelpen er det i realiteten snakk om en nedgang i humanitær bistand fra 2021 til 2022 hvis man justerer for inflasjon.

– Det er skuffende og uforståelig at regjeringen vil kutte i nødhjelpsbudsjettet på et tidspunkt der behovene i verden er rekordhøye, sier seniorrådgiver i Flyktninghjelpen, Eirik Christophersen.

Over 41 milliarder

Forslaget til bistandsbudsjett for 2022 er på over 41 milliarder kroner, opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til fornybar energi, matsikkerhet og klimatilpasning for å møte klimatrusselen, og foreslår også en egen solidaritetspott for å styrke innsatsen for flyktninger og fordrevne.

– Vi må sikre at utviklingspolitikken treffer der vi kan utgjøre en forskjell og sikre at utviklingsland kan være med på det grønne skiftet. Utviklingspolitikk skal bidra til samfunnsendring, og vi må derfor være mer strategiske i valg av satsingsområder og prioriteringer, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Vil skille klima og bistand

Norsk Folkehjelp mener regjeringens klimasatsing går ut over verdens fattigste, og er i likhet med Flyktninghjelpen svært kritisk til kuttet i det humanitære budsjettet.

– Vi ser nå tydelig konsekvensene av at Norge betaler klimafinansieringen på bistandsbudsjettet, og at regningen sendes til de som fra før av rammes hardest av kriser, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin.

– Vi vil foreslå at det nye klimainvesteringsfondet i sin helhet løftes ut av bistandsbudsjettet, slik at en del av de usosiale kuttene kan reverseres, sier Westhrin.

Savner vaksinesatsing

Røde Kors frykter på sin side at kuttene i det humanitære budsjettet vil gå på bekostning av pandemibekjempelsen.

– Vi savner en tydelig innsats fra Norge i verden. Spesielt nå som konsekvensene av pandemien rammer så hardt i mange land. Pandemien forsvinner ikke uten at de rike landene prioriterer å få vaksinert mennesker i lavinntektsland, sier Jørgen Haldorsen, direktør for internasjonal avdeling i Røde Kors.

Ifølge NRK foreslås bistandsbudsjettet økt med 3 milliarder kroner neste år sammenlignet med saldert budsjett for 2021, til tross for reduksjonen fra Solberg-regjeringens forslag.

