Fritidskortet kan forsvinne

Regjeringen foreslår å droppe den planlagte nasjonale ordningen med fritidskort og vil avslutte prøveprosjektet når det løper ut i juli neste år.

Det var KrF som fikk i gang ordningen i den forrige regjeringen. Partiets finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad kaller kuttet ufattelig og en merkelig prioritering.

Regjeringen skriver i sin tilleggsproposisjon at den vil styrke tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge med 50 millioner kroner slik at den blir totalt 555 millioner kroner. Ordningen utvides slik at kommuner kan søke om tilskudd for å dekke deltakeravgift for fritidsaktiviteter og tiltak med samme formål som fritidskortet.

