Avdøde etter Grimstad-slagsmål skal obduseres mandag

NTB Innenriks

– Det politiet er mest opptatt av nå, er den foreløpige obduksjonsrapporten. Den avdøde vil bli obdusert i løpet av mandagen, og politiet håper på svar på den foreløpige rapporten i løpet av dagen, sier politiadvokat Geir Magne Søfteland i Agder politidistrikt til NTB.

En mann i 40-årene døde på sykehus natt til søndag etter et slagsmål i en bolig like i utkanten av Grimstad lørdag kveld. Tre personer er siktet for grov kroppsskade med døden til følge. Politiet holder foreløpig kortene tett til brystet angående hendelsesforløpet.

– Det er tatt flere vitneavhør i saken. Politiet ønsker ikke å gå ut med hvor mange vitner det er snakk om eller hva de har fortalt politiet, sier Søfteland.

Det er ukjent hvordan de tre stiller seg til siktelsen, og politiet vil ikke si noe om alder eller bakgrunn på de siktede.

– Det vi kan si, er at det er en relasjon mellom enkelte av dem. Ingen av dem er norske statsborgere, sier Søfteland.

Det er foreløpig ikke besluttet om eller når de siktede blir fremstilt for varetektsfengsling.

