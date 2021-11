NTB Innenriks

Dette kommer på toppen av drøyt 200 millioner kroner som Solberg-regjeringens foreslo, og til sammen er bredbåndstilskuddene 304,6 millioner kroner, opplyser regjeringen.

– Tilgang til høykapasitets internett er like viktig som tilgang til strøm. Vi skal legge til rette for at alle kan delta i den digitale utviklingen – uavhengig av hvor de bor, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

