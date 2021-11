Statskog åpner salg av dagskort for elgjakt

NTB Innenriks

Statskog åpner for salg av rekordmange rimelige dagskort på elgjakt over hele landet fram til 23. desember. Målet er å forebygge sultedød, beiteskader og påkjørsler av elg.

– Dette er første gang vi åpner for salg av rimelige dagskort for elgjakt i Statskog-områder over hele landet. Vi har da samme kortpris overalt, uansett hvor attraktive jaktområdene er, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, til Nationen.

De aller fleste steder går jaktperiodene ut i slutten av oktober. Der det er igjen elg på kvoten når lagsjakta er avsluttet, frigir Statskog nå muligheter ved å legge ut tilbud i form av dagskort.

Med jaktkort velger jegerne selv hvor mange dager de vil jakte. Det er også fritt fram hvor mange tilleggsjegere de vil ha med seg.

Årlig felles det nå rundt 30.000 elger i Norge under jakta – mot cirka 40.000 for ti år siden. I Norge er det i dag rundt 59.000 elgjegere.

(©NTB)