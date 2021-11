Rasrammede E18 i Kragerø åpnes for normal trafikk søndag

NTB Innenriks

– I løpet av dagen vil det bli åpnet for normal ferdsel, men det er ikke klart når dette skjer, sier Ole Petter Ruud ved Veitrafikksentralen (VTS) til Varden.

Politiet opplyste like før klokken 18 lørdag kveld at veien var stengt i begge retninger fram til det ble avklart om det er trygt å kjøre der. Søndag morgen sa VTS til NTB at det var redusert fremkommelighet på skredstedet ved Tangenkrysset. Det er nedsatt hastighet og lysregulering, men Ruud mener dette ikke behøver å medføre særlig store forsinkelser for trafikantene.

I 11.30-tiden har en geolog undersøkt stedet, og bedt entreprenør om å gjennomføre en lett rens av fjellsiden. I denne perioden blir det lysregulert på strekningen.

Det ble ikke meldt om personskader i forbindelse med raset, men to biler fikk skader som gjorde at de ikke var kjørbare.

